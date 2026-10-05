Популярна країна почне продавати паспорти вже цього року: скільки вони коштуватимуть

Аргентина ухвалила рішення про запуск програми громадянства за інвестиції – завдяки їй заможні іноземці зможуть отримати паспорт країни в обмін на внесок, або ж придбання державних облігацій.

Приймати заявки на покупку громадянства країни в Аргентині планують вже в четвертому кварталі 2026 року, повідомив місцевий уряд.

Що відомо про продаж паспортів у Аргентині?

Нову програму нещодавно представив міністр економіки Луїс Капуто під час інвестиційного заходу в Парижі. Вона передбачає одразу два варіанти отримання громадянства.

Перший з них – це безповоротний внесок до державної скарбниці в розмірі 350 тисяч доларів. А ось другий варіант передбачає придбання спеціально випущених державних облігацій на 800 тисяч доларів.

Для членів родин передбачені додаткові внески: подружжя та діти віком від 18 до 25 років зможуть податися на паспорт за внесок у 100 тисяч доларів за особу, а для дітей до 18 років внесок буде становити 25 тисяч доларів. Відтак, родина з 4 людей може претендувати на громадянство за загальний внесок у 500 тисяч доларів.

В уряді заявляють, що усім кандидатам потрібно буде пройти посилену перевірку щодо походження коштів, фінансування тероризму, можливого відмивання грошей та інших ризиків. За оцінками консультантів, програма може принести Аргентині до 2,5 мільярда доларів, якщо вона залучить очікувану кількість заявників.

Тож вже наприкінці року Аргентина стане першою країною у Південній Америці з повноцінною системою громадянства за інвестиції. Аргентинський паспорт дає можливість подорожувати без попереднього оформлення до понад 140 країн світу.

Запуск програми пов'язаний з необхідністю залучити валюту та обслуговувати значний зовнішній борг. Вже наступного року країні потрібно здійснити значні виплати за борговими зобов'язаннями.