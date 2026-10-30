В Іспанії ультраправі протестувальники вимагають відставки прем'єра: вже є сутички з поліцією

Увечері 28 жовтня, у середу, ультраправі протестувальники у Мадриді вступили в сутички з поліцією. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса та міністра транспорту Оскара Пуенте через аварію з двома швидкісними потягами.

Протест біля будівлі Міністерства транспорту Іспанії спалахнув після зіткнення двох швидкісних потягів біля Толедо. В аварії загинули принаймні 74 особи, пише NBC News.

Що відомо про протест в Іспанії?

Протестувальники в Мадриді намагалися прорвати поліцейський кордон, кидали фаєри та інші предмети, а також вигукували гасла проти Санчеса й Пуенте. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

Тим часом на іншій акції, що також відбулася у центрі Мадрида, люди тримали плакати з написами "Корупція вбиває".

Це вже друга велика аварія на коліях за рік: раніше у січні на півдні країни 46 людей загинули після того, як потяг зійшов з колії та врізався у бік потяга, що рухався у зустрічному напрямку. В обох аваріях брали участь потяги, що експлуатуються державною компанією Renfe та приватною компанією IRYO.

Ультраправі протестувальники зіткнулися з поліцією у Мадриді: дивіться відео

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте тим часом заявив, що аварію спричинив "незрозумілий" наказ командного центру відновити роботу після збою системи безпеки. Також міністр заявив, що машиністи потягів не винні: система безпеки припинила працювати через несправність комп'ютера, що призвело до зупинки усіх потягів на лінії приблизно о 08:30 за місцевим часом.

Невдовзі після цього центральне командування наказало потягу Renfe відновити рух без будь-яких обмежень у швидкості, чого не мало трапитися. І вже о 08:53 ранку він зіткнувся з потягом IRYO, що стояв на колії попереду.

Наразі ще незрозуміло, як саме аварія вплине на політичне становище Санчеса. Прем'єр-міністр Іспанії вже оголосив про дострокові вибори наступного місяця після того, як його Соціалістична партія зазнала кількох поразок у вирішенні житлової кризи в країні.