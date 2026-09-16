Прикордонні пункти пропуску не працюватимуть під час повітряних тривог: в яких областях

Пункти пропуску на кордоні України з іншими державами призупинятимуться під час повітряної тривоги. Вживають таких заходів задля збереження життя та здоров'я людей.

Про нововведення у роботі прикордонних пунктів пропуску розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телеканалу "Новини.LIVE".

Як зміниться робота пунктів пропуску на кордоні?

Андрій Демченко заявив, що нові правила стосуватимуться не лише кордону з Молдовою в Одеській області, але й також інших регіонів України – Львівщини, Волині, Закарпаття та Чернівецької області. Усі пункти пропуску призупинятимуть роботу на час повітряних тривог.

За його словами, Україна не може нехтувати життями та здоров'ям людей.

Були пропрацьовані алгоритми того, що, якщо лунає повітряна тривога, незалежно від того жовта, чи червона, пункти пропуску на тій чи іншій ділянці кордону призупинять роботу,

– заявив він.

Також речник закликав людей під час тривоги не залишатися біля пунктів пропуску та максимально розосереджуватися, уникаючи скупчень. Там, де є можливість забезпечити безпеку людей в укриттях, за словами Демченка, все це робиться.

Він наголосив, що останнім часом росіяни неодноразово атакували об'єкти прикордонної інфраструктури, створюючи загрозу для людей, що перебувають на пунктах пропуску.

Як змінюють правила на кордоні Молдови?

Через російські атаки на трьох прикордонних пунктах Молдови на кордоні з Україною впроваджують тимчасові зміни, що наразі мають діяти протягом 90 днів. З міркувань безпеки персонал контрольних органів Молдови повернеться на національну територію та здійснюватиме діяльність в Молдові.

Місцева прикордонна поліція наголошує, що це не має вплинути на функціональність пунктів пропуску, а сам захід має превентивний та тимчасовий характер.