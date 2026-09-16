О нововведениях в работе пограничных пунктов пропуска рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала "Новости.LIVE".

Как изменится работа пунктов пропуска на границе?

Андрей Демченко заявил, что новые правила коснутся не только границы с Молдовой в Одесской области, но и других регионов Украины – Львовщины, Волыни, Закарпатья и Черновицкой области. Все пункты пропуска будут приостанавливать работу на время воздушных тревог.

По его словам, Украина не может пренебрегать жизнями и здоровьем людей.

Были разработаны алгоритмы, согласно которым, если звучит воздушная тревога, независимо от того, желтая она или красная, пункты пропуска на том или ином участке границы приостанавливают работу,

– заявил он.

Также пресс-секретарь призвал людей во время тревоги не оставаться возле пунктов пропуска и максимально рассеиваться, избегая скоплений. Там, где есть возможность обеспечить безопасность людей в укрытиях, по словам Демченко, все это делается.

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Он подчеркнул, что в последнее время россияне неоднократно проводили атаки на объекты пограничной инфраструктуры, создавая угрозу для людей, находящихся на пунктах пропуска.

Как меняются правила на границе Молдовы?

Из-за российских атак на трех пограничных пунктах Молдовы на границе с Украиной вводятся временные изменения, которые пока должны действовать в течение 90 дней. Из соображений безопасности персонал пограничных органов Молдовы вернется на национальную территорию и будет осуществлять свою деятельность в Молдове.

Местная пограничная полиция подчеркивает, что это не должно повлиять на работу пунктов пропуска, а сама мера носит превентивный и временный характер.