Система EES вновь работает с перебоями: 9 популярных стран просят приостановить ее работу

Уже 9 стран Европейского Союза, в частности Франция, просят отложить полноценное внедрение системы въезда/выезда (EES). В Брюссель обращаются с просьбой предоставить дополнительное время для полного внедрения всех пограничных проверок.

Система въезда/выезда в ЕС предусматривает новые пограничные проверки: снятие отпечатков пальцев, сканирование загранпаспортов и фотографирование лиц граждан третьих стран, посещающих блок. Но несмотря на то, что система начала работать еще в апреле, она до сих пор вызывает немало проблем, пишет The Guardian.

Почему просят отложить внедрение EES?

Впервые система EES начала работать в Европейском Союзе в апреле – и с тех пор вызвала немало хаоса в больших и перегруженных европейских аэропортах. Очереди на паспортном контроле достигали нескольких часов, а сотни людей даже пропустили свои рейсы из-за того, что не успели пройти проверки вовремя.

Из-за этого на лето Еврокомиссия разрешила определенные послабления: в случае большого потока людей систему EES можно было останавливать и проверять людей по упрощенной процедуре. Однако эти послабления закончились 6 сентября, и с этого момента система должна была заработать в полном объеме.

Этот полноценный запуск неоднократно откладывался, чтобы избежать скопления туристов во время больших мероприятий – в частности, Олимпийских игр 2024 года. Но и сейчас 9 стран, среди которых немало популярных туристических направлений, сообщают Брюсселю, что им требуется дополнительное время. Вот какие страны не успевают ввести систему в полном объеме:

Франция;

Греция;

Португалия;

Италия;

Германия;

Мальта;

Нидерланды;

Швейцария;

Бельгия.

Испания, несмотря на первоначальные трудности, сейчас полноценно внедряет систему EES. Источники в ЕС сообщают, что систему считают успешной: там уже зарегистрировано около 200 миллионов записей, а 70 000 человек не были допущены в Шенгенскую зону.

Среди этих людей оказались лица без виз, а также те, что превысили разрешенный 180-дневный срок пребывания. Кроме того, не пропускали и британцев, что превысили разрешенный 90-дневный срок пребывания. Также удалось задержать преступников, использовавших поддельные паспорта и документы, удостоверяющие личность. Раскрыть использование различных паспортов помогло именно снятие отпечатков пальцев и снимки лица.

Задержки в 9 странах ЕС не охватывают всю территорию этих стран: некоторые небольшие аэропорты еще налаживают процесс сбора биометрических данных. По данным источников, лишь в 12 аэропортах из 1500 пунктов пересечения границы по-прежнему наблюдаются проблемы со сбором биометрических данных.

Франция также не ввела проверки в порту Дувра: там французская полиция находится в уникальном положении, ведь осуществляет пограничный контроль в стране, не входящей в Европейский Союз. И несмотря на то, что технически любая страна, которая не снимает отпечатки пальцев и не фиксирует изображение лица, в настоящее время нарушает регламент ЕС, источники в Брюсселе подтвердили, что привлекать их к ответственности не будут.