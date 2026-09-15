Система в'їзду/виїзду ЄС передбачає нові прикордонні перевірки: зняття відбитків пальців, сканування закордонних паспортів та фотографування лиця людей з третіх країн, що відвідують блок. Та попри те, що система почала працювати ще у квітні, вона досі викликає чимало проблем, пише The Guardian.

Чому запровадження EES просять відтермінувати?

Вперше система EES почала працювати у Європейському Союзі у квітні – і з того часу спричинила чимало хаосу у великих та навантажених європейських аеропортах. Черги на паспортному контролі досягали кількох годин, а сотні людей навіть пропустили свої рейси через те, що не встигли пройти перевірки вчасно.

Через це на літо Єврокомісія дозволила певні послаблення: у випадку великого потоку людей систему EES можна було зупиняти та перевіряти людей за спрощеною системою. Та ці послаблення закінчилися 6 вересня, і з цього часу система мала запрацювати повноцінно.

Цей повноцінний запуск неодноразово відкладався, аби уникнути скупчення туристів під час відвідувачів під час великих подій – зокрема й Олімпійських ігор 2024 року. Але й зараз 9 країн, серед яких чимало популярних туристичних напрямків, повідомляють Брюсселю, що потребують додаткового часу. Ось які країни не встигають запровадити систему повноцінно:

Франція;

Греція;

Португалія;

Італія;

Німеччина;

Мальта;

Нідерланди;

Швейцарія;

Бельгія.

Іспанія, попри початкові труднощі, зараз повноцінно запроваджує систему EES. Джерела у ЄС повідомляють, що систему вважають успішною: там вже зареєстрували приблизно 200 мільйонів записів, а 70 000 людей не допустили до Шенгенської зони.

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Серед цих людей опинилися особи без віз, а також ті, що перевищили дозволений 180-денний термін перебування. Окрім того, не пропускали й британців, що перевищили дозволений 90-денний термін перебування. Також вдалося затримати злочинців, що використовували підроблені паспорти та документи, що посвідчують особу. Викрити використання різних паспортів допомогло саме зняття відбитків пальців та знімки обличчя.

Затримки у 9 країнах ЄС не охоплюють усю територію країн: деякі невеликі аеропорти ще налагоджують процес збору біометричних даних. За даними джерел, лише в 12 аеропортах з 1500 пунктів перетину кордону все ще спостерігаються проблеми зі збором біометрії.

Франція також не запровадила перевірки у порту Дувра: там французька поліція перебуває в унікальному становищі, адже здійснює прикордонний кордон у країні, що не входить до Європейського Союзу. І попри те, що технічно будь-яка країна, що не знімає відбитки пальців та не фіксує зображення обличчя, зараз порушує регламент ЄС, джерела у Брюсселі підтвердили, що притягати до відповідальності їх не будуть.