Адаптация в новой стране – это непростой процесс. И блогер Алена, которая сейчас живет в Британии, поделилась своим опытом.

Украинка Алена уже не первый год живет в Британии, и со временем обнаружила, что адаптация в другой стране вызывает у нее немалые трудности, сообщает 24 Канал со ссылкой на alyona_smr__. Поэтому она поделилась своей историей, чтобы помочь другим преодолеть этот этап.

В чем сложность адаптации за рубежом?

Блогер рассказала, что когда она только приехала в Британию, в первый год она имела некий "букетно-конфетный" период со страной, и была очарована людьми, пейзажами и другой жизнью. Она радовалась, что за несколько часов может добраться до Лондона – и уже через год пребывания в Британии ее состояние изменилось.

Мое состояние от того, что я обожаю британцев переключилось на то, что они меня просто бесят,

– рассказала блогерша.

Алену раздражало то, что все разговаривают на английском, и поэтому она сократила общение со своими знакомыми британцами, отказалась от внерабочего времяпрепровождения с коллегами и в какой-то момент начала говорить только с украинцами.

Украинка рассказала о своей адаптации за границей: смотрите видео

В конце концов она попыталась проанализировать, почему ее начали раздражать и язык, и люди.

У меня была какая-то такая ненависть: очень обидно, что они живут свою жизнь, у них все окей, а мне нужно было переехать сюда, начинать все сначала,

– поделилась девушка.

Она также чувствовала и зависть к стабильной жизни британцев и их уверенности в завтрашнем дне. Но в конце концов это понимание помогло ей и преодолеть проблему, и она вернулась к общению с коллегами и друзьями.

