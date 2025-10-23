Одна из стран Европы закрывает последний центр приема беженцев из Украины

В столице Австрии прекратит работу последний в стране центр украинских беженцев. Приют Quartier Schlossberg в Вене закроют до конца 2025 года.

Городские власти Вены объясняют, что длительное время центр поддержки перемещенных лиц из Украины работал на пределе своих возможностей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ORF.

Почему закрывают приют в Вене?

В приюте, которым руководит благотворительная организация Volkshilfe, можно разместить более 200 человек. В мэрии Вены заметили, центр давно был полностью заполнен.

С начала работы Quartier Schlossberg оказал помощь почти 9 тысячам украинцев, которым предоставлялось краткосрочное жилье, питание, консультации, а также поддержку в организации следующих шагов, в частности, регистрации в полиции, оформлении документов или переезде в другие федеральные земли.

Правительство Австрии предоставляло единовременное пособие в размере 190 евро на одного человека. Однако, по данным Фонда социальной помощи Вены, эта выплата с 2022 года не пересматривалась и сейчас покрывает лишь незначительную часть реальных расходов.

Отмечается, что по состоянию на сейчас в Вене 10 786 украинцев находятся в системе базового обеспечения. Всего в Австрии – примерно 30 тысяч.

Где беженцам из Украины сократят финансовую помощь?

Издание Delfi пишет, что Латвия уменьшит финансовую поддержку беженцев из Украины. Государство прекратит некоторые меры помощи, в частности, по трудоустройству и самозанятости. В то же время украинцы будут иметь доступ к услугам занятости и льготных проездов, однако потеряют освобождение от пациентского взноса за медицинские услуги.

