Одна з країн Європи закриває останній центр прийому біженців з України

У столиці Австрії припинить роботу останній у країні центр українцських біженців. Притулок Quartier Schlossberg у Відні закриють до кінця 2025 року.

Міська влада Відня пояснює, що тривалий час центр підтримки переміщених осіб з України працював на межі своїх можливостей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ORF.

Читайте також Статус біженця у Польщі: скільки українців отримали його у 2025 році

Чому закривають притулок у Відні?

У притулку, яким керує благодійна організація Volkshilfe, можна розмістити понад 200 людей. У мерії Відня зауважили, центр давно був повністю заповнений.

Від початку роботи Quartier Schlossberg надав допомогу майже 9 тисячам українців, яким надавалося короткострокове житло, харчування, консультації, а також підтримку в організації наступних кроків, зокрема, реєстрації в поліції, оформленні документів чи переїзді до інших федеральних земель.

Уряд Австрії надавав одноразову допомогу в розмірі 190 євро на одну особу. Однак, за даними Фонду соціальної допомоги Відня, ця виплата з 2022 року не переглядалася й нині покриває лише незначну частину реальних витрат.

Зазначається, що станом на зараз у Відні 10 786 українців перебувають у системі базового забезпечення. Загалом в Австрії – приблизно 30 тисяч.

Де біженцям з України скоротять фінансову допомогу?

Видання Delfi пише, що Латвія зменшить фінансову підтримку біженців з України. Держава припинить деякі заходи допомоги, зокрема, щодо працевлаштування та самозайнятості. Водночас українці матимуть доступ до послуг зайнятості та пільгових проїздів, проте втратять звільнення від пацієнтського внеску за медичні послуги.

Яке ставлення до українських біженців у Європі?