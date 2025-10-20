Зокрема, 66% жителів Німеччини проти виплат українським біженцям, а 62% німців вважає, що наші чоловіки призовного віку, які живуть у країні, повинні повернутися в Україну. Про це пише 24 Канал з посиланням на DW.

Яке ставлення до біженців у Німеччині?

За результатами опитування інституту дослідження громадської думки INSA на замовлення таблоїду Bild, 66% німців виступають проти продовження громадянської допомоги. Лише 17% респондентів сказали "так" або "скоріше так". Крім того, 7% опитаних відповіли, що їм все одно, 10% – не змогли відповісти.

На запитання, чи мають українські чоловіки призовного віку, які нині перебувають у Німеччині, повернутися до України, 62% опитаних відповіли "так". Лише 18% висловилися проти, а 8% – заявили, що це питання їх не цікавить, ще 12% – утрималися від відповіді.

Зауважимо, що опитування, в якому взяли участь 1 003 респонденти, проводилося 16 та 17 жовтня.

Як ставляться у Польщі?

Видання Polsat News зазначає, що, за результатами опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), за останні пів року ставлення поляків до прийому українських біженців знову погіршилося. Більшість жителів Польщі вважає, що допомога українцям є завеликою.

Відповідно до опитування, половина поляків (50%) вважає, що обсяги допомоги, яку Польща надає українським біженцям, є надмірними. Водночас майже стільки ж респондентів – 46% – переконані, що підтримка перебуває на належному рівні. Також 48% підтримують прийом біженців з України в Польщі, а 45% – проти.

За результатами, 58% поляків переконані, що доступ до пільг і послуг, зокрема, 800 плюс або безкоштовної медичної допомоги, має надаватися лише тим українцям, які працюють та платять податки в Польщі. 25% вважає, що крім цього, українці, які мають доступ до цих послуг, повинні також мати статус біженця. А 8% висловилися, що українці в Польщі взагалі не повинні користуватися такими пільгами.

