Статус беженца в Польше: сколько украинцев получили его в 2025 году

По состоянию на конец сентября 2025 года почти 11 200 иностранцев подали заявления о международной защите в Польше. В частности, наибольшее количество – именно граждане Украины.

В частности, в 2025 году более 6 тысяч украинцев подали заявления на получение статуса беженца в Польше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.pl.

Сколько украинцев получили международную защиту?

Международную защиту (в форме статуса беженца или дополнительной защиты) в Польше могут получить иностранцы, если в их стране для них есть угроза преследования, опасность потери жизни или здоровья.

По состоянию на конец сентября 2025 года больше всего заявлений на получение статуса беженца в Польше подали граждане:

Украины – 6,2 тысячи человек;

Беларуси – 2,3 тысячи человек;

России – 0,5 тысячи человек;

Афганистана – 0,2 тысячи человек;

Таджикистана – 0,2 тысячи человек.

В течение 2025 года Управление по делам иностранцев выдало решение для 7 600 человек, в частности, положительные – для 3 100 иностранцев. Примерно 1 500 тысяч украинцев получили положительные решения. В то же время больше всего негативных решений выдали гражданам Украины – примерно 1 400 тысяч человек.

Заметим, что, по данным ODP, в Польше проживает более 1 миллиона украинских граждан. В то же время за последние пять лет гражданство Польши получили только 26 тысяч человек.

Какая ситуация в Польше с беженцами из Украины сейчас?