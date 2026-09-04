Отпуск станет короче: для украинцев сократили срок безвизового пребывания в очень популярной стране

Многие украинцы ездят в Таиланд – многих привлекают местная культура, чистые пляжи и лазурное море. Впрочем, срок безвизового пребывания в стране сократился с 60 до всего 30 календарных дней.

С целью туризма украинцы отныне смогут находиться в Таиланде не дольше одного месяца. Об этом сообщило Посольство Украины в Таиланде на своей странице в Facebook.

Почему для украинцев сократился срок безвизового пребывания в Таиланде?

В Посольстве отметили, что изменения в политике Таиланда следует учитывать при планировании поездок, чтобы соблюдать установленный срок пребывания. Но важно отметить, что ужесточение требований касается не только украинцев, но и туристов из многих других стран – в том числе из стран ЕС и России.

В соответствии с постановлением Министерства внутренних дел Королевства Таиланд, для граждан Украины, имеющих право на безвизовый въезд в Таиланд, срок безвизового пребывания с туристической целью сокращен с 60 до 30 календарных дней,

– сообщили в посольстве.

Новые правила вступят в силу уже с 15 сентября. И несмотря на то, что туризм имеет жизненно важное значение для экономики страны, чиновники Таиланда убеждены, что этот шаг поможет бороться с преступностью – к которой, как утверждается, часто причастны иностранцы.

Среди недавних арестов были иностранцы, которых обвиняли в преступлениях, связанных с наркотиками, торговлей людьми, а также ведением бизнеса без надлежащих разрешений.

В целом Таиланд имеет безвизовый режим с 90 странами и территориями. Граждане 60 стран – в частности, 27 стран ЕС, Сингапура, Китая, США и Украины – лишатся права пребывать в стране в течение 60 дней. Статус еще 20 стран остается неясным.

Между тем туристам из Перу, Бразилии и Южной Кореи предоставят возможность оставаться в стране не 60, а целых 90 дней подряд без визы.

Согласно официальным данным, только с начала года Таиланд уже посетили 20,9 миллиона иностранных туристов – и это на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года.