З туристичною метою українці в Таїланді відтепер зможуть перебувати не довше, ніж один місяць. Про це повідомило Посольство України в Таїланді на своїй Facebook-сторінці.

Чому для українців скоротився термін безвізу в Таїланді?

У Посольстві зауважили, що зміни у політиці Таїланду слід врахувати під час планування поїздок, аби дотримуватися встановленого терміну перебування. Але важливо зазначити, що посилення вимог стосується не тільки українців, але й туристів з багатьох інших країн – в тому числі держав ЄС та Росії.

Відповідно до постанови Міністерства внутрішніх справ Королівства Таїланд, для громадян України, які мають право на безвізовий в’їзд до Таїланду, строк безвізового перебування з туристичною метою скорочено з 60 до 30 календарних днів,

– написали у Посольстві.

Почнуть діяти нові правила вже починаючи з 15 вересня. І попри те, що туризм є життєво важливим для економіки країни, чиновники Таїланду переконані, що цей крок допоможе боротися зі злочинністю – а до неї начебто часто долучаються іноземці.

Серед нещодавніх арештів траплялися іноземці, яких звинувачували у злочинах, пов'язаних з наркотиками, торгівлею людьми, а також веденні бізнесу без належних дозволів.

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Загалом Таїланд має безвізовий режим з 90 країнами та територіями. 60 країн – зокрема 27 країн ЄС, Сінгапур, Китай, США та Україна втратять право перебувати у країні протягом 60 днів. Статус ще 20 країн залишається незрозумілим.

Тим часом туристам з Перу, Бразилії та Південної Кореї нададуть можливість залишатися в країні не 60, а цілих 90 днів поспіль без візи.

Згідно з офіційними даними, лише з початку року Таїланд вже відвідали 20,9 мільйона іноземних туристів – і це на 3% менше, ніж за той самий період торік.