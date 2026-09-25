Украинцы массово лишаются временной защиты в Польше: посол назвал неожиданную причину

Число украинцев, получивших временную защиту в Польше, только за последние полгода сократилось примерно на 40 тысяч человек. Впрочем, это не обязательно означает, что они уехали.

Причину столь резкого снижения числа людей, находящихся под временной защитой, объяснил посол Украины в Польше Василий Боднар, пишет"РБК-Украина".

Почему украинцы теряют статус PESEL UKR в Польше?

На изменение статистики, по словам дипломата, могли повлиять сразу несколько факторов. Он не исключает, что часть украинцев могла выехать из Польши на фоне общей неблагоприятной атмосферы.

Здесь стоит учитывать несколько факторов. Первый – это общая неблагоприятная атмосфера. Я не исключаю, что часть граждан Украины действительно решила уехать из Польши,

– заявил Боднар.

Второй причиной посол назвал изменения в польском законодательстве – ведь в сентябре истек срок действия специальных норм, предусматривавших отдельные льготы для украинцев, получивших в Польше временную защиту. А уже с мая действует процедура перехода со статуса PESEL UKR на CUKR.

Карта CUKR выдается украинцам на три года и дает полный доступ к рынку труда, а также предоставляет возможность вести хозяйственную деятельность. После изменения правил некоторые украинцы могли не выполнить необходимые требования для смены документов, неправильно зарегистрироваться при пересечении границы или не обновить данные.

И в таком случае человек может лишиться своего статуса PESEL UKR. А вот его повторное получение – это непростая процедура, ведь основной акцент делается на регистрации в новой системе CUKR.

Таким образом, уменьшение количества лиц, пользующихся временной защитой, не обязательно означает, что все они покинули Польшу,

– отметил посол.

Впрочем, еще ранее он сообщал, что за последние три года количество нападений на украинцев в Польше увеличилось на 30%.