Дополнительно платить не придется: как провести бронирование самых удобных мест в Ryanair

Если вы хотите занять конкретное место в самолете Ryanair, за это, как правило, приходится доплачивать. А вот остальным пассажирам за сутки до вылета авиакомпания распределяет места случайным образом.

Опытные путешественники, впрочем, часто делятся в сети лайфхаками о том, что нужно сделать, чтобы получить удобные места в лоукостере без лишних доплат. Одно из таких видео опубликовали в TikTok.

Как провести бронирование места без дополнительной оплаты?

Поскольку система авиакомпании распределяет места для пассажиров автоматически, путешественники, которые не платят дополнительно за место, часто получают не самые удобные сиденья, где постоянно затекают ноги. Но опытный турист показал, как бесплатно сменить место уже непосредственно на борту самолета.

Турист поделился лайфхаком для полетов Ryanair: смотрите видео

Для этого прямо перед полетом нужно зайти в приложение авиакомпании Ryanair и нажать "Управление" в верхнем углу экрана. После этого нужно выбрать опцию "Изменить".

После этого появляется список всех свободных мест на рейсе. Я нахожу пару мест, где никто не сидит. В идеале – с дополнительным пространством для ног в передней части самолета. И нагло сажусь туда,

– рассказал пассажир.

Но турист предупредил, что в первых шести рядах лучше не садиться, потому что их часто проверяют бортпроводники. Мужчина похвастался, что эта хитрость помогает ему с комфортом путешествовать по миру уже несколько лет – и за все это время к нему ни разу не подходили стюардессы.