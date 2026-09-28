Досвідчені мандрівники, втім, часто діляться в мережі лайфхаками щодо того, як отримати зручні місця в лоукостері без зайвих доплат. Одне з таких відео опублікували у TikTok.

Як забронювати місце без додаткової оплати?

Через те що система авіакомпанії розподіляє місця для пасажирів автоматично, мандрівники, що додатково не платять за місце, часто отримують не найбільш зручні сидіння, де постійно затікають ноги. Але досвідчений турист показав, як безплатно змінити своє місце вже безпосередньо на борту літака.

Турист поділився лайфхаком для польотів Ryanair: дивіться відео

Для цього прямо перед польотом потрібно зайти у застосунок авіакомпанії Ryanair та натиснути "керувати" у верхньому кутку екрана. Після цього потрібно обрати опцію "змінити".

Після цього з'являється список усіх вільних місць на рейсі. Я знаходжу пару місць, де ніхто не сидить. В ідеалі — з додатковим простором для ніг у передній частині літака. І нахабно сідаю туди,

– розповів пасажир.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Але турист застеріг, що у перших шести рядах краще не сідати, адже їх часто перевіряють бортпровідники. Чоловік похизувався, що ця хитрість допомагає йому з комфортом подорожувати світом вже кілька років – і за весь цей час до нього жодного разу не підходили бортпровідниці.