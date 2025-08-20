Путешествие самолетом – это самый быстрый и простой вариант. Но в аэропорту следует быть внимательными с несколькими вещами – и в частности с багажом.

Туристка поделилась предупреждением относительно багажа – и об этой опасности с ним многие даже не подозревают, сообщает 24 Канал со ссылкой на skzzolno.

Какая есть ошибка с багажом в аэропорту?

Прежде всего предупреждение касается всех, кто путешествует с биркой с именем на багаже. Независимо от того, сдаете ли вы рюкзак, или чемодан, путешественница предупредила, что стоит быть очень осторожными, когда вы прикрепляете бирку к своим вещам.

Об этом лайфхаке по безопасности почти никто не говорит, и путешественнице пришлось разобраться с этим самостоятельно.

Большинство багажных бирок устроены так: на обратной стороне есть ваше имя. Это опасно для вас по многим причинам. Там у вас есть ваше полное имя, ваш номер телефона, у вас есть вся ваша контактная информация, – поделилась девушка.



С багажом в аэропорту стоит быть внимательными / Фото Pexels

И в аэропорту они могут легко перевернуться – и это значит, что любой может сфотографировать бирку, и затем даже выставить фотографию онлайн. В конце концов неограниченное количество людей получит доступ к вашей личной информации – и эта опасность не стоит того.

Вместо этого она предлагает не экономить на багажной бирке и приобрести такую, что не перевернется во время прогулки по аэропорту. Если ваш багаж потеряется, человек, что его найдет, все равно откроет бирку, поэтому вам необязательно делать ее очень заметной и очевидной.

