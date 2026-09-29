За эту единственную ошибку при сборе грибов в Польше выпишут 5000 злотых штрафа

В польских лесах уже в самом разгаре грибной сезон –, но украинским любителям "тихой охоты" стоит быть осторожными и ознакомиться с правилами, прежде чем отправляться с корзинкой в лес.

Всего несколько простых ошибок при сборе грибов в Польше могут привести к немалым штрафам – а некоторые из них достигают даже 5000 злотых, пишет InPoland.

Почему могут оштрафовать во время сбора грибов в Польше?

В Польше в целом разрешено собирать грибы – но это не означает, что делать это можно повсеместно. Прежде всего, точно не стоит отправляться на сбор в национальные парки, вблизи военных объектов и в заповедниках. Запрет действует еще в нескольких местах:

молодые насаждения высотой до 4 метров;

территории у верховьев рек и ручьев;

экспериментальные участки;

участки, подверженные эрозии.

Если вход в лес временно запрещен, об этом обычно предупреждают специальные желтые знаки. Игнорирование этого запрета может привести к штрафу в размере 500 злотых.

Также следует помнить, что далеко не все грибы вообще разрешено собирать: в Польше законом полностью или частично охраняются более 100 видов. Это регулируется соответствующим распоряжением министра окружающей среды. Например, к охраняемым видам относятся такие популярные съедобные грибы, как маслята, вешенки и съедобные сморчки.



Грибы в Польше следует собирать по правилам / Фото Pexels

За сбор охраняемых грибов в стране предусмотрено строгое наказание – штраф достигает 5000 злотых, а в крайних случаях может даже привести к аресту. Такие грибы запрещено не только собирать, но и уничтожать, а также повреждать. Наказать могут даже за перемещение мульчи в поисках грибов.

В лесу есть и несколько других запретов, которые могут привести к штрафу. В частности, нельзя:

оставлять мусор;

заезжать на транспортном средстве в места, где нет соответствующих дорог;

собирать грибы и ягоды несанкционированным способом.

Все эти нарушения могут повлечь за собой штраф в размере 250–500 злотых. И несмотря на то, что в Польше правила четко не указывают количество грибов, которое разрешено собирать для себя, все же стоит ограничиться одной корзинкой. Для коммерческого сбора требуется специальное соглашение с местным лесничеством.