Всього кілька простих помилок під час збору грибів у Польщі можуть призвести до чималих штрафів – і деякі з них сягають навіть 5000 злотих, пише InPoland.

За що можуть оштрафувати під час збору грибів у Польщі?

У Польщі загалом дозволено збирати гриби – але це не означає, що робити це можна повсюди. Передусім точно не варто вирушати на збір у національних парках, поблизу військових об'єктів та у заповідниках. Заборона діє ще на кілька місць:

молоді насадження висотою до 4 метрів;

території біля верхів'я річок та струмків;

експериментальні ділянки;

ділянки, що перебувають під загрозою ерозії.

Якщо у ліс вхід тимчасово заборонений, про це зазвичай попереджають спеціальні жовті знаки. Ігнорування цієї заборони може призвести до штрафу у 500 злотих.

Також слід пам'ятати, що далеко не всі гриби взагалі дозволено збирати: в Польщі законом повністю чи частково охороняються понад 100 видів. Це регулюється відповідним розпорядженням від Міністра навколишнього середовища. Наприклад, до охоронюваних видів належать такі популярні їстівні гриби як маслюк, глива та їстівний сморчок.



Гриби у Польщі слід збирати за правилами / Фото Pexels

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За збір грибів, що охороняються, в країні карають суворо – штраф досягає 5000 злотих, а у крайніх випадках навіть може призвести до арешту. Такі гриби заборонено не лише збирати, але й знищувати та пошкоджувати. Покарати можуть навіть за переміщення мульчі в пошуках грибів.

У лісі є й кілька інших заборон, що можуть призвести до штрафу. Зокрема, не можна:

залишати сміття;

заїжджати на транспортному засобі у місця, де немає відповідних шляхів;

збирати гриби та ягоди несанкціонованим способом.

Усі ці порушення можуть призвести до штрафу у 250 – 500 злотих. І попри те, що в Польщі правила не вказують чітко на кількість грибів, що дозволено збирати для себе, все ж варто обмежитися кошиком. Для комерційного збору потрібна спеціальна угода з місцевим лісництвом.