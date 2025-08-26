Летние каникулы и отпуска уже завершатся через несколько дней – и поэтому многие люди готовятся к возвращению домой с отдыха. Впрочем, здесь можно допустить необычную, но неприятную ошибку.

Одна из важнейших вещей, которую большинство путешественников привозят из-за границы – это сувениры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, всего несколько ошибок могут привести к тому, что конец путешествия станет менее приятным и более опасным.

Интересно Не в приоритете, – президент Польши наложил вето на помощь украинским беженцам

Что не стоит класть в чемодан?

Стеклянные предметы – это то, что возглавляет список рискованных покупок. Ни бутылки вина из Франции, ни итальянское оливковое масло или даже духи и стеклянные украшения – это желательные вещи в чемодане. Они чрезвычайно хрупкие, хотя и остаются популярными сувенирами.

Слишком часто их кладут или даже бросают в сумки – и это может привести к большим проблемам, когда чемоданы бросают на конвейерные ленты в аэропорту, забрасывают в самолет, а затем сжимают под тяжелым багажом.

Эксперты по путешествиям знают, что даже стеклянные вещи, которые кажутся прочными, могут разбиться под давлением, оставив в вашем чемодане неприятный сюрприз, когда вы его откроете. Учитывайте, что в аэропорту к вашему чемодану не будут относиться очень осторожно. И это означает не только потерю ценного сувенира – острые обломки могут остаться под одеждой и другими предметами, создавая реальную опасность.



Стеклянные предметы не стоит класть в чемодан без защиты / Фото Pexels

И, конечно, потеря бутылки вина или оливкового масла – это неприятность, но если жидкость разольется в чемодане, это также может привести к порче техники, одежды, остальных вещей и к достаточно большим убыткам.

Впрочем, это не значит, что нужно полностью отказаться от всего стекла во время путешествий: нужно только позаботиться о том, чтобы правильно его упаковать. Лучшую защиту может обеспечить пузырьковая пленка, но если ее нет, пригодятся и толстые слои одежды. Вещи всегда нужно размещать в центре чемодана, как можно дальше от молний и углов – там удары наиболее вероятны.

К слову, большинство людей обертывают стеклянные предметы полотенцами, но эксперты предостерегают, что это не лучший вариант, ведь полотенца имеют тенденцию разматываться во время поездки. Вместо этого лучше использовать мягкую одежду, например свитера или футболки.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, за какой предмет одежды можно получить большой штраф.