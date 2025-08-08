Отдых за границей – это время, которое стоит потратить на плавание в море, походы по достопримечательностям и вкусные обеды и ужины в изысканных заведениях. Вот только в последние неосмотрительные туристы могут даже не попасть. –

Август – это время, когда летние отпуска в самом разгаре, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Но для некоторых отпуск может испортиться в самом начале – и все из-за одной забытой очень важной вещи.

Что туристы забывают положить в багаж?

Обычно в чемодане львиную долю места занимает одежда – и от этого тот факт, что многие отдыхающие забывают положить именно соответствующий наряд, становится довольно ироничным. Оказывается, по всему континенту туристам могут отказать от входа в бар или ресторан из-за отсутствия необходимой обуви и одежды, ведь много где действует дресс-код.

Особенно большое количество туристов портит свои вечера из-за того, что забывает положить в чемодан соответствующую обувь. Обычно за границу берут кроссовки для прогулок и шлепанцы для пляжа – но забывают о варианте элегантной повседневной обуви, например туфли.

Рестораны и бары в таких местах, как Барселона, Дубай или даже греческие острова, часто имеют строгие правила дресс-кода, и мужчинам не разрешено заходить в спортивной обуви или пляжных сандалиях,

– поделился эксперт Джулиан Нельсон.

Еще одна страна, где во многих заведениях у мужчин требуют носить обувь с закрытым носком – это Турция. К слову, это касается не только городов, но и круизных лайнеров: и там отсутствие необходимой одежды и обуви может стать даже большей проблемой.



В багаже должна быть элегантная пара обуви / Фото Pexels

Перед тем как отправляться в путешествие, нужно посмотреть вебсайт круиза: некоторые имеют такие правила, что вечером кроссовки нельзя носить даже для того, чтобы гулять по кораблю, не говоря уже об ужинах в ресторанах.

Для того, чтобы избежать досадной ситуации, эксперты советуют использовать для любой поездки правило "трех пар обуви". Вот что нужно положить в чемодан:

одна пара для прогулок в течение дня;

элегантный вариант для вечеров;

легкая пара обуви для отдыха у бассейна или на пляже.

