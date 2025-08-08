Відпочинок за кордоном – це час, який варто витратити на плавання у морі, походи по визначних пам'ятках та смачні обіди та вечері у вишуканих закладах. Ось тільки в останні необачні туристи можуть навіть не потрапити. –

Серпень – це час, коли літні відпустки у самому розпалі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Та для деяких відпустка може зіпсуватися на самому початку – і все через одну забуту дуже важливу річ.

Цікаво Кишить людьми й брудом, – інспекторка готелів присягнулася ніколи не повертатися в це місто

Що туристи забувають покласти в багаж?

Зазвичай у валізі левову частку місця займає одяг – і від цього той факт, що чимало відпочивальників забувають покласти саме відповідне вбрання, стає досить іронічним. Виявляється, по всьому континенту туристам можуть відмовити від входу у бар чи ресторан через відсутність необхідного взуття та одягу, адже багато де діє дрес-код.

Особливо велика кількість туристів псує свої вечори через те, що забуває покласти у валізу відповідне взуття. Зазвичай за кордон беруть кросівки для прогулянок та шльопанці для пляжу – але забувають про варіант елегантного повсякденного взуття, як-от туфлі.

Ресторани та бари в таких місцях, як Барселона, Дубай чи навіть грецькі острови, часто мають суворі правила дрес-коду, і чоловікам не дозволено заходити у спортивному взутті чи пляжних сандалях,

– поділився експерт Джуліан Нельсон.

Ще одна країна, де в багатьох закладах у чоловіків вимагають носити взуття з закритим носком – це Туреччина. До слова, це стосується не тільки міст, але й круїзних лайнерів: і там відсутність необхідного одягу та взуття може стати навіть більшою проблемою.



В багажі має бути елегантна пара взуття / Фото Pexels

Перед тим як відправлятися у подорож, потрібно переглянути вебсайт круїзу: деякі мають такі правила, що ввечері кросівки не можна носити навіть для того, аби гуляти по кораблю, не кажучи вже про вечері у ресторанах.

Для того, аби уникнути прикрої ситуації, експерти радять використовувати для будь-якої поїздки правило "трьох пар взуття". Ось що потрібно покласти у валізу:

одна пара для прогулянок протягом дня;

елегантний варіант для вечорів;

легка пара взуття для відпочинку біля басейну чи на пляжі.

До слова, раніше ми вже розповідали, який предмет у ручній поклажі може призвести до численних проблем в аеропорту: краще його туди не класти.