Завдяки сучасним технологіям порозумітися за кордоном навіть без знання мови зараз в рази простіше, ніж будь-коли, повідомляє 24 Канал з посиланням на english.for.adults. Втім, краще не покладатися в усьому на телефон, і все ж запам'ятати 5 дуже важливих фраз, що виручать у будь-якій ситуації.

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Які фрази потрібно запам'ятати?

Для того, аби на базовому рівні порозумітися за кордоном, достатньо буде запам'ятати кілька фраз англійською. І ось деякі важливі, що варто вивчити до наступної поїздки.

I am looking for…

Ця фраза означає "Я шукаю…" Якщо вам потрібно знайти магазин, кафе, або ж якийсь продукт в магазині за кордоном, ви можете використати саме це речення – воно просте, але дуже ефективне, і вам точно допоможуть.

Can I pay by card?

Чи можу я заплатити карткою? Знати цю фразу за кордоном – просто обов'язково, і так ви можете також дати зрозуміти офіціантові в закладі, що ви готові отримати рахунок.

Where is the nearest…?

Якщо потрібно зорієнтуватися у незнайомому місті чи країні, завжди потрібно знати, як запитати: "Де найближчий…" ресторан, аптека, магазин, музей чи готель – правильний варіант можете підставити самі.



Фрази англійською допоможуть порозумітися за кордоном / Фото Pexels

Where can I buy a ticket?

За кордоном вам точно доведеться купувати квитки: в транспорті, музеях, театрах тощо. Тож потрібно знати, як запитати "Де я можу купити квиток?".

Перед поїздкою потрібно запам'ятати кілька фраз: дивіться відео

I will take it

Ця фраза означає "Я це візьму". Якщо річ у магазині вам сподобалася, речення допоможе порозумітися з продавцем.

Та зі словами все ж варто бути обережними: раніше ми розповідали, яке одне неправильне слово на кордоні з США може зруйнувати поїздку.