Насправді про це питають дуже рідко, але прикордонники мають право не пропустити, якщо у мандрівника "замало" грошей. Адже це гарантія, що він повернеться додому. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток zakordon.ua.

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Скільки треба грошей для перетину кордону з ЄС?

Словаччина

Якщо їдете у Словаччину, то на один день треба мати 56 євро.

Польща

Щоб поїхати у Польщу на 3 дні, потрібно треба мати 70 євро на день. Якщо ж на довше – то 18 євро на кожен наступний.

Скільки треба грошей для в'їзду в Європу: дивіться відео

Угорщина

Для поїздки треба мати всього 3 євро на день.

Італія

Італія вимагає 269 євро на термін до 5 днів.

Греція

Для поїздки туди треба мати 50 євро в день або мінімум 300 євро на 5 днів.

Португалія

Для подорожі в Португалію ​​треба мати при собі 75 євро та додатково по 40 на один день перебування.

Іспанія

Якщо їдете на відпочинок в Іспанію, необхідно мати 71 євро на день.

Зверніть увагу. Враховується не тільки готівка, а й будь-який доказ фінансової спроможності, наприклад: банківські виписки, дорожні чеки, оплачене проживання, зворотні квитки або фінансові гарантії від сторони, яка запрошує.

До слова, нагадаємо, що плата за в'їзд в ЄС зросте з 7 до 30 євро.