Так, деякі слова миттєво привертають увагу американських прикордонників і можуть стати причиною відмови у в'їзді. Про це пише 24 Канал із посиланням на @re.locate.

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Які слова не можна казати на кордоні США?

"Робота"

Навіть якщо ви просто розглядаєте вакансії чи шукаєте роботу для знайомих – якщо у вас туристична віза, забудьте про це слово.

"Імміграція"

Будь-який натяк на бажання залишитися, і вас можуть розвернути.

"Навчання"

По туристичній візі не можна навчатися у США. Для цього потрібна окрема студентська віза.

"Друг допоможе житлом і грошима".

Це викликає підозру і наштовхує на думку, що у вас немає коштів.

"Лікування"

Для медичних цілей потрібна окрема віза.

Що не можна казати на кордоні США: дивіться відео

Завжди відповідайте коротко, чітко та чесно. І пам'ятайте, якщо у вас туристична віза – ви їдете як турист.

До слова, нагадаємо, що з 1 жовтня цього року ціни на візи в США зростуть. Країна запроваджує додатковий збір за "цілісність візи" у розмірі 250 доларів.