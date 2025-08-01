Так, некоторые слова мгновенно привлекают внимание американских пограничников и могут стать причиной отказа во въезде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @re.locate.
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Какие слова нельзя говорить на границе США?
- "Работа"
Даже если вы просто рассматриваете вакансии или ищете работу для знакомых – если у вас туристическая виза, забудьте об этом слове.
- "Иммиграция"
Любой намек на желание остаться, и вас могут развернуть.
- "Обучение"
По туристической визе нельзя учиться в США. Для этого нужна отдельная студенческая виза.
- "Друг поможет жильем и деньгами".
Это вызывает подозрение и наталкивает на мысль, что у вас нет средств.
- "Лечение"
Для медицинских целей нужна отдельная виза.
Что нельзя говорить на границе США: смотрите видео
Всегда отвечайте коротко, четко и честно. И помните, если у вас туристическая виза – вы едете как турист.
К слову, напомним, что с 1 октября этого года цены на визы в США вырастут. Страна вводит дополнительный сбор за "целостность визы" в размере 250 долларов.