Так, некоторые слова мгновенно привлекают внимание американских пограничников и могут стать причиной отказа во въезде. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @re.locate.

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Какие слова нельзя говорить на границе США?

"Работа"

Даже если вы просто рассматриваете вакансии или ищете работу для знакомых – если у вас туристическая виза, забудьте об этом слове.

"Иммиграция"

Любой намек на желание остаться, и вас могут развернуть.

"Обучение"

По туристической визе нельзя учиться в США. Для этого нужна отдельная студенческая виза.

"Друг поможет жильем и деньгами".

Это вызывает подозрение и наталкивает на мысль, что у вас нет средств.

"Лечение"

Для медицинских целей нужна отдельная виза.

Что нельзя говорить на границе США: смотрите видео

Всегда отвечайте коротко, четко и честно. И помните, если у вас туристическая виза – вы едете как турист.

К слову, напомним, что с 1 октября этого года цены на визы в США вырастут. Страна вводит дополнительный сбор за "целостность визы" в размере 250 долларов.