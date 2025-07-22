Новый сбор введут 1 октября 2025 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Ожидания и реальность: украинка рассказала правду о жизни в Калифорнии

Какая цена на визу США с 1 октября 2025 года?

Дополнительный сбор за "целостность визы" составит 250 долларов, таким образом общая стоимость самой визы будет стоить 435 долларов.

Сбор будут применять ко всем иностранцам, которые подают на неиммиграционную визу, в частности:

туристов (B1/B2);

деловых путешественников;

студентов (F, M, J);

временных работников (H, L, O и др.).

В то же время от него освобождены граждане стран, которые имеют право на въезд без визы по программе Visa Waiver Program (VWP) и находятся в США не более 90 дней.

Власти США обещают, что эти 250 долларов будут возвращать после выезда из страны. Однако пока никакой конкретики относительно этого механизма нет – то есть непонятно, каким образом собираются возвращать деньги.

Напомним, что тем временем из США принудительно депортируют 24 украинца. Они находятся в депортационных центрах, однако их еще не доставили домой.