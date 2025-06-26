По приезду в Калифорнию девушка поняла, что все совсем не так, как она себе представляла. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @broshka.sasha.

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Калифорния: ожидания и реальность

Зарплаты

Первое, о чем рассказала Александра – заработная плата. Украинка считала, что в Калифорнии зарабатывают от 5 000 долларов в месяц, но по факту – значительно меньше. По ее словам, средняя зарплата там около 2 500 долларов.

Жилье

Девушка ожидала, что будет жить в красивых апартаментах с пальмами. Но на самом деле аренда самого дешевого жилья из фанеры без стиральной машины стоит от 3 000 долларов в месяц.

Технологии

Украинку очень удивило, что в штате, где есть Кремниевая долина, до сих пор очень плохо ловит связь, а письма приходят обычной почтой. Она была убеждена, что в Калифорнии будут развиты технологии и искусственный интеллект.

Погода

Александра считала, что в Калифорнии всегда солнечно и тепло, и она будет ежедневно загорать и плавать. Но на самом деле летом там +13 градусов, дует холодный ветер, частый туман и ледяной океан.

Кстати, ранее другая украинка очень возмутилась отношением к клиентам в США. По ее словам, "американский сервис в миллион раз хуже, чем украинский".