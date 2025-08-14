Одна ошибка в самолете, из-за которой бортпроводники тихо ненавидят пассажиров
- Многие пассажиры оставляют дверь туалета в самолете незапертой, что раздражает бортпроводников и может привести к задержкам и путанице.
- Другие проблемы включают неправильное использование индикатора "заперто" и смывание влажных салфеток, что может вызвать засорение и проблемы с водоснабжением.
Большинство людей не очень часто летают в самолетах – и из-за этого могут даже не догадываться о распространенной ошибке, которая раздражает всех бортпроводников.
Многие люди в самолетах не знают об одной ошибке, которую они допускают в туалетах – а она очень сильно раздражает работников, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Какую ошибку часто делают пассажиры самолета?
Оказывается, немало людей, летающих самолетами, пренебрегают одной важной вещью: запиранием дверей туалета. Несмотря на то, что туалеты в самолетах тесные, немало путешественников пользуются ими во время полета – но есть одна особенно поведение, которая раздражает бортпроводников и может даже повлиять на общее впечатление от полета.
Пассажиры не всегда осознают последствия своих действий в таком ограниченном пространстве. Одна из моделей поведения, которую мы часто видим – и которая нас раздражает – это оставлять двери туалета незапертыми, когда они используются,
– поделился старший член бортпроводнической службы.
Это может показаться очень банальным, но это на самом деле может привести к задержкам и путанице: другие пассажиры постоянно стучат, или же пытаются зайти. Еще одна распространенная проблема – это неправильное использование индикатора "заперто". Некоторые пассажиры запирают замок, забывая сменить знак, а другие наоборот.
Многие пассажиры в самолете забывают закрывать двери туалета / Фото Pexels
Туалеты в самолетах очень компактные, и поэтому бортпроводники должны контролировать все зоны в течение полета – если произойдет чрезвычайная ситуация, они должны знать, какие туалеты доступны, и как к ним быстро добраться.
Когда дверной замок не заперт должным образом, люди могут случайно зайти внутрь. Это неудобно для всех участников и тратит драгоценное время, особенно когда есть очередь в часы пик, – поделилась одна стюардесса.
Еще одна привычка, которая раздражает экипаж – это смывание в туалет влажных салфеток и других вещей, что может вызвать засорение и проблемы для многих пассажиров. Кроме того, не все пассажиры понимают, что самолет имеет ограниченное потребление воды. Поэтому после мытья рук не стоит оставлять кран открытым.
