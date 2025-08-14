Більшість людей не дуже часто літають в літаках – і через це можуть навіть не здогадуватися про поширену помилку, яка дратує усіх бортпровідників.

Чимало людей в літаках не знають про одну помилку, якої вони припускаються в туалетах – а вона дуже сильно дратує працівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яку помилку часто роблять пасажири літака?

Виявляється, чимало людей, що літають літаками, нехтують однією важливою річчю: замиканням дверей туалету. Попри те, що туалети у літаках тісні, чимало мандрівників користуються ними під час польоту – але є одна особливо поведінка, яка дратує бортпровідників та може навіть вплинути на загальне враження від польоту.

Пасажири не завжди усвідомлюють наслідки своїх дій у такому обмеженому просторі. Одна з моделей поведінки, яку ми часто бачимо – і яка нас дратує – це залишати двері туалету незамкненими, коли вони використовуються,

– поділився старший член бортпровідницької служби.

Це може здатися дуже банальним, але це насправді може призвести до затримок і плутанини: інші пасажири постійно стукають, або ж намагаються зайти. Ще одна поширена проблема – це неправильне використання індикатора "замкнено". Деякі пасажири замикають замок, забуваючи змінити знак, а інші навпаки.



Чимало пасажирів в літаку забувають зачиняти двері туалету / Фото Pexels

Туалети в літаках дуже компактні, і через це бортпровідники мають контролювати усі зони протягом польоту – якщо станеться надзвичайна ситуація, вони мають знати, які туалети доступні, і як до них швидко дістатися.

Коли дверний замок не замкнений належним чином, люди можуть випадково зайти всередину. Це незручно для всіх учасників і марнує дорогоцінний час, особливо коли є черга в години пік, – поділилася одна стюардеса.

Ще одна звичка, яка дратує екіпаж – це змивання в туалет вологих серветок та інших речей, що може спричинити засмічення та проблеми для багатьох пасажирів. Окрім того, не всі пасажири розуміють, що літак має обмежене споживання води. Тож після миття рук не варто залишати кран відкритим.

