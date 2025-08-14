Мужчина, который живет во Флоренции, дал несколько очень важных советов всем, кто хочет провести свой отпуск в Италии – ведь билеты туда нужно выбрать на правильное время.

Италия, особенно летом – это одна из самых популярных европейских стран для отдыха, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Но если вы хотите во время отпуска не только лежать на пляже, но и развлечься в шумном городе, стоит учесть один нюанс.

Когда не стоит ехать в Италию?

Роб, живущий в Италии, поделился несколькими советами относительно того, когда не стоит отправляться на отдых – ведь города могут показаться значительно тише, чем ожидалось.

Сейчас лето, и в Италии есть традиция под названием Феррагосто. На бумаге это древний римско-католический праздник, который официально приходится на 15 августа, но на практике складывается впечатление, что с приближением августа люди просто исчезают,

– рассказал он.

Роб заметил, что немало небольших бизнесов закрываются, а улицы становятся тихими. Сам он живет в центре Флоренции, что в Тоскане, и его любимое кафе закрылось аж на 6 недель, чтобы персонал мог поехать к морю. Большинство местных заведений закрываются по крайней мере на несколько недель.



Празднование в Италии прекращает работу магазинов / Фото Pexels

Для Роба, который переехал в Италию из США, это странность. Но в то же время это помогло ему понять, что он умеет упорно работать и "выживать", а итальянцы "живут жизнь с горячей душой".

Простые традиции, такие как Феррагосто, научили меня, что жизнь - это не только то, что ты создаешь, но и то, ради чего ты останавливаешься,

– поделился мужчина.

Древний праздник Феррагосто был основан императором Августом еще в 18 году до нашей эры, чтобы дать выходной рабочим Римской империи. После месяцев тяжелого труда на полях они могли посетить своих родных. И сначала праздник проходил 1 августа, но впоследствии католическая церковь перенесла его на 15 августа, чтобы он совпадал с Успением Пресвятой Девы Марии.

А в Италии сейчас Феррагосто – это не просто праздник. Это полноценный летний карантин, поэтому в середине августа не стоит рассчитывать на то, что маленькие семейные бизнесы будут работать. Магазины закрываются на недели, а иногда и на месяц – целая Италия берет паузу.

