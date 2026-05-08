День матери 2026: какие страны празднуют, а какие – игнорируют этот праздник

День матери – один из самых популярных семейных праздников в мире, который посвящен чествованию матерей и их роли в жизни каждого человека. Однако несмотря на общую идею, дата празднования существенно отличается в зависимости от страны, а в некоторых государствах этот праздник вообще не имеет официального статуса.

Когда празднуют День матери в Европе и США.

Когда отмечают День матери?

В большинстве стран Европы и США День матери отмечают во второе воскресенье мая отмечают во второе воскресенье мая. Именно в этот день его празднуют в:

США,

Канаде,

Германии,

Италии,

Австралии,

Японии и ряде других стран.

В этот период популярны семейные встречи, подарки и цветы, особенно гвоздики и розы.



В Европе на День матери часто дарят гвоздики / Фото Pexels

Когда празднуют День матери в других странах?

В то же время в Великобритании традиционно празднуют так называемый Mothering Sunday в четвертое воскресенье Великого поста, которое обычно приходится на март.

У Франции День матери (Fête des Mères) отмечают в последнее воскресенье мая или первое воскресенье июня, если дата совпадает с религиозным праздником Пятидесятницы.

В арабских странах, таких как Египет, Сирия и ОАЭ, День матери празднуют 21 марта – в день весеннего равноденствия. Эта дата символизирует обновление и начало новой жизни.

В каких странах не отмечают День матери?

Как пишет BBC, несмотря на популярность Дня матери в мире, этот праздник не является официальным во всех странах. В некоторых странах он вообще не внесен в государственный календарь, а в других – он не имеет широкой популярности и отмечается только отдельными общинами или семьями.

Например, в части стран Африки и Азии традиция празднования Дня матери не получила такого распространения, как в Европе или Северной Америке. Там больший акцент делают на общих семейных или религиозных праздниках, посвященных семье, родителям или женщинам в целом.

Как отмечают День матери в Украине?

Добавим, что в 2026 году День матери в Украине будут отмечать 10 мая – традиционно во второе воскресенье мая. Именно в этот день украинцы поздравляют матерей, благодарят их за заботу, поддержку и любовь, а также дарят цветы, открытки и символические подарки.

Традиция празднования Дня матери в Украине имеет давнюю историю. Впервые этот праздник начали отмечать в 1928 году в среде украинской общины Канады, а впоследствии он распространился и на Западную Украину. Однако в советское время праздник фактически исчез из официального календаря. После обретения Украиной независимости традицию восстановили, а в 1999 году День матери официально закрепили указом президента. С тех пор праздник ежегодно отмечают во второе воскресенье мая вместе со многими странами мира.