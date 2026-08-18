Кого из украинцев депортируют из ЕС в первую очередь: 3 категории, которым грозит депортация

Несмотря на то, что в социальных сетях распространяются сообщения о "массовой депортации" украинцев из стран ЕС, на самом деле никаких оснований для таких утверждений нет. Совсем наоборот –: недавно Евросоюз принял решение о продлении временной защиты для украинцев.

По состоянию на май 2026 года в ЕС временную защиту имеют примерно 4,38 миллиона украинцев. Однако это не означает, что любой украинец автоматически становится защищенным от процедуры возвращения. Человек может утратить законные основания для пребывания в стране, нарушить миграционные правила и т. д. Поэтому 24 Канал рассказывает, что именно может стать причиной принудительного возвращения.

Кого могут депортировать из стран Европейского Союза?

Нарушители границы

Наиболее уязвимой группой иностранцев являются те, кто попал в страны ЕС незаконно. В частности, это касается и тех, кто пересек границу в обход официальных пунктов пропуска через леса или реки. Такие люди автоматически теряют право на упрощенное получение временной защиты, а их статус приравнивается к статусу нелегальных мигрантов.

Поэтому украинцев, пересекших границу, например, через Тису, могут ожидать задержание, проверка и принудительное выдворение в третьи страны-хабы на общих основаниях.

Те, кому отказали в статусе беженца

Рискуют и украинцы, которые по определенным причинам подавали заявления не на временную защиту, а на классический статус беженца – и получили отказ. Также могут депортировать людей, скрывающихся от миграционных служб. В таком случае возможны два развития событий:

запрет на уровне ЕС – решение о депортации, принятое одной страной, через обновленную систему SIS начинает действовать по всему Евросоюзу, поэтому перебраться в другую страну блока не получится;

лишение прав – укрывательство влечет за собой запрет на трудоустройство, немедленное лишение финансовой помощи и уголовную ответственность за отказ сдавать биометрические данные.

Использование поддельных документов

Если человек пользуется поддельным паспортом, видом на жительство или другим документом, подтверждающим статус, это может иметь не только миграционные, но и уголовно-правовые последствия.

Особенно важно и то, что если человек, например, подает мошенническое заявление или представляет угрозу общественному или национальному порядку и безопасности, срок добровольного выезда для него сокращают или вовсе отменяют.

Отдельно в Еврокомиссии отмечают, что даже из системы временной защиты могут исключить людей, представляющих серьезную угрозу безопасности или совершивших правонарушения – одним из которых является использование поддельных документов.

Могут ли депортировать из ЕС за просроченный паспорт?

Сам по себе просроченный паспорт не означает автоматическую депортацию из страны ЕС. При пересечении границы украинцы могут подтвердить свое гражданство даже документами, срок действия которых истек.

Впрочем, проблемы могут возникнуть в том случае, если просроченные документы сочетаются с другими нарушениями – например, если человек не может подтвердить свое право на проживание, утратил свой миграционный статус или уже не имеет действующего разрешения на пребывание в стране.

Впрочем, в некоторых странах выплаты и временный статус все же связаны с актуальностью документов. Например, в Польше часть украинцев все же может лишиться временной защиты, если не обновит данные о загранпаспорте до 31 августа. Сделать это необходимо тем, кто получал статус PESEL UKR без паспорта, или же если с тех пор его пришлось заменить.