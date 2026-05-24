Какая страна стала лидером в Европе по росту доходов населения: при чем здесь украинцы

Польша уже второй год подряд возглавила рейтинг европейских стран по темпам роста реальных доходов домохозяйств. По итогам 2025 года именно поляки продемонстрировали самый высокий рост покупательной способности среди стран, которые исследовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные OECD.

Как изменился показатель ростом доходов населения?

Согласно исследованию, в 2025 году реальный доход домохозяйств на душу населения в Польше вырос на 4,1%. Это самый высокий показатель среди 16 стран, которые анализировались ОЭСР. Далее места распределились так:

второе место заняли Нидерланды с ростом на 2,3%,

а третье – Португалия, где доходы населения увеличились на 2%.

В то же время в двух странах – Австрии и Финляндии – зафиксировали падение реальных доходов населения.

Что именно измеряли аналитики?

Речь идет не просто о номинальном росте зарплат, а о реальном доходе домохозяйств на душу населения – то есть показатель, который учитывает:

инфляцию;

налоги;

социальные выплаты;

фактическую покупательную способность людей.

Именно этот индикатор считается одним из самых точных для оценки того, действительно ли люди стали жить богаче. Аналитики отмечают: высокий ВВП или рост зарплат не всегда означают, что население реально стало богаче.

Зато реальный доход домохозяйств лучше показывает, сколько денег люди могут потратить или отложить после всех обязательных расходов.

При чем здесь украинцы?

Украинцы существенно повлияли на рост польской экономики – а следовательно и на доходы населения. Но важно понимать: это не единственная причина экономического роста Польши, а один из важных факторов.

По данным UNHCR и исследования Deloitte для ООН, украинские беженцы в 2024 году обеспечили около 2,7% ВВП Польши. В отчете отмечается, что украинцы:

быстро интегрировались на рынок труда;

увеличили потребление товаров и услуг;

открывали бизнесы;

платили налоги и социальные взносы;

помогли компенсировать дефицит работников в Польше.

Особенно важно, что исследование не выявило негативного влияния украинцев на зарплаты поляков или безработицу. Наоборот – в отчете отмечается, что присутствие украинских работников помогло повысить производительность польских компаний и экономики в целом.