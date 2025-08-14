Во время долгого отдыха большинству людей приходится по крайней мере раз стирать и сушить одежду. А если отдых у моря, тогда этого вообще не избежать.

Туристы, которые отправляются в другие страны, перед этим всегда должны ознакомиться с местными правилами, иначе можно попасть в серьезные проблемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Где нельзя развешивать одежду на балконе?

Оказывается, в Сингапуре такая привычная для украинцев привычка может обернуться большими проблемами и значительными штрафами. Для того, чтобы высушить одежду, нужно или воспользоваться сушилкой, или найти специально отведенные для этого места.

И правила касаются не только жителей Сингапура, но и туристов, проживающих в общественных жилых массивах. Правила созданы для того, чтобы предотвратить загромождение фасадов и избежать опасности из-за падения различных предметов.



В Сингапуре вывешивать белье на балконе нельзя / Фото Pexels

Обычно первые нарушения приводят к предупреждению, или штрафу в около 300 сингапурских долларов – то есть почти 10 000 гривен.

Эти правила разработаны для предотвращения угроз безопасности, таким как падение предметов с высоты, а также для поддержания чистоты и порядка в городе. Неправильная сушка белья может повредить здания и загородить пейзажи, поэтому соблюдение этих правил является строгим,

– поделился эксперт по путешествиям.

Случаи, когда туристов штрафуют или выписывают им предупреждение просто из-за незнания местных традиций и законов – это не редкость. Например, в Британии почти 30% путешественников получают штраф во время своих поездок ежегодно.

