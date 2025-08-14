Під час довгого відпочинку більшості людей доводиться принаймні раз прати та сушити одяг. А якщо відпочинок біля моря, тоді цього взагалі не уникнути.

Туристи, які відправляються в інші країни, перед цим завжди мають ознайомлюватися з місцевими правилами, інакше можна потрапити у серйозні проблеми, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Цікаво Українка розповіла про найдивніший закон Нідерландів

Де не можна розвішувати одяг на балконі?

Виявляється, у Сингапурі така звична для українців звичка може обернутися великими проблемами та значними штрафами. Для того, аби висушити одяг, потрібно або скористатися сушаркою, або ж знайти спеціально відведені для цього місця.

І правила стосуються не тільки мешканців Сингапуру, але й туристів, які проживають у громадських житлових масивах. Правила створені задля того, аби запобігти захаращенню фасадів та уникнути небезпеки через падіння різних предметів.



В Сингапурі вивішувати білизну на балконі не можна / Фото Pexels

Зазвичай перші порушення призводять до попередження, або ж штрафу у близько 300 сингапурських доларів – тобто майже 10 000 гривень.

Ці правила розроблені для запобігання загрозам безпеці, таким як падіння предметів з висоти, а також для підтримки чистоти та порядку в місті. Неправильне сушіння білизни може пошкодити будівлі та загородити краєвиди, тому дотримання цих правил є суворим,

– поділився експерт з подорожей.

Випадки, коли туристів штрафують чи виписують їм попередження просто через незнання місцевих традицій та законів – це не рідкість. Наприклад, в Британії майже 30% подорожувальників отримують штраф під час своїх поїздок щороку.

До речі, раніше ми вже розповідали, яка звичка на пляжах Іспанії може обернутися великим штрафом.