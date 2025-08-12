Якщо ви не хочете почати свою відпустку в Іспанії з великого штрафу, потрібно одразу запам'ятати, чого не можна робити в Іспанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Багато бруду та нещирі люди: українка розповіла, чому не хоче залишатися в Італії

Що не можна робити на пляжах в Іспанії?

Всього одна помилка на іспанському пляжі може призвести до дуже серйозних і неприємних наслідків – зокрема й до штрафу, який може сягати 2000 євро. І ця помилка – це куріння електронних цигарок.

Попри те, що в країні вони не заборонені, деякі прибережні зони запровадили свої правила, що забороняють вейпінг на пляжах. І якщо туристів спіймають на порушенні, штрафу не уникнути. Ці обмеження – це не частина національного законодавства, але вони контролюються місцевими радами.



На деяких пляжах Іспанії не можна курити / Фото Pexels

Це означає, що хоч курити електронну цигарку на вулиці дозволено, на пляжі це все ще може призвести до проблем. І чимало туристів вчиняють цю помилку: вони думають, що якщо щось не заборонено в країні, тоді воно дозволене скрізь.

І відповідно до політики боротьби з курінням, вже кілька популярних іспанських місць запровадили зони, де заборонено курити. Наприклад, на усіх міських пляжах Барселони це правило діє ще з 2022 року, а патрулі штрафують усіх, хто його ігнорує.

Окрім того, низка пляжів позначені як вільні від куріння і на Балеарських островах, включаючи Майорку, Менорку та Ібіцу. Штрафи можуть відрізнятися від місця та тяжкості правопорушення. Незначні порушення призведуть до штрафу у 30 євро, а ось повторні та навмисні порушення призведуть до значно серйозніших наслідків.

До слова, раніше ми вже розповідали, який "невинний" сувенір з поїздки може також обернутися великим штрафом.