По тропам "Венздей": где найти академию Невермор и другие локации из сериала в жизни
- Первый сезон сериала "Венздей" снимался в Румынии, в частности в замке Кантакузино, который стал Академией Невермор.
- Второй сезон сериала переехал в Ирландию. Появились такие локации, как Ashford Studios и Тринити-колледж в Дублине.
В мире кино определенные локации захватывают воображение зрителей и становятся знаковыми. Среди них – замок Кантакузино в Румынии, который служит фоном для сериала "Венздей". Зрители узнают его как мрачную Академию Невермор.
Однако, этот замок – не единственный объект, который появляется в сериале. 24 Канал приглашает поклонников отправиться в тур по разным местам съемок как первого сезона, так и недавно выпущенной второй части сериала "Венздей".
Где снимали "Венздей"?
- 1 сезон
Замок Кантакузино – главное место съемок
Первый сезон сериала "Венздей" от Netflix снимался преимущественно в Румынии, а замок Кантакузино служил яркой декорацией для вымышленной академии Невермор.
В поисках необычного места для школы, предназначенной для детей со сверхъестественными способностями, Netflix искал локацию, которая могла бы похвастаться готической эстетикой, уединенностью и захватывающими видами. Замок Кантакузино стал идеальным выбором.
Замок Кантакузино / Фото transylvanianinn
Потрясающий фасад замка, сложные арки и крепкие каменные стены, а также живописные внутренние дворы и окружающие пейзажи стали лучшим фоном для вымышленного мира академии. Все внешние кадры были сняты в историческом замке и вокруг него.
Замок Кантакузино в сериале превратился в Академию Невермор / Скриншот с Netflix
Как добраться: замок расположен в городе Бустень, в долине Прахова, в 130 километрах от Бухареста. Удобнее всего ехать поездом из Бухареста в Бустень, или же автомобилем по трассе DN1 через горы.
Кроме замка Кантакузино, в первой части сериала использованы и другие румынские локации:
- Ботанический сад Бухареста.
- Село Гура Хуморулуй.
- Политехнический университет Бухареста.
- Каса Монтеору.
- Студии Buftea, где воссоздавали интерьеры академии.
К слову, участие замка в сериале значительно повысило его узнаваемость. После выхода "Венздей" количество туристов возросло в разы, а сам Кантакузино стал культовой локацией для фанатов.
- 2 сезон
Съемки второго сезона "Венздей" переехали из Румынии в Ирландию. Но это не помешало режиссерам найти идеальные локации для сериала.
Так, в новой части можно увидеть:
- Ashford Studios, Уиклоу, Ирландия.
Где снимали сериал "Венздей" / Фото Netflix
- Тринити-колледж, Дублин.
- Замок Чарлевиль, Оффали.
- Ньюкасл, графство Уиклоу.
Съемки в этих локациях придали атмосфере сериала особый колорит. Для жуткости даже специально "портили" фасады домов и газонов.