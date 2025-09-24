В мире кино определенные локации захватывают воображение зрителей и становятся знаковыми. Среди них – замок Кантакузино в Румынии, который служит фоном для сериала "Венздей". Зрители узнают его как мрачную Академию Невермор.

Однако, этот замок – не единственный объект, который появляется в сериале. 24 Канал приглашает поклонников отправиться в тур по разным местам съемок как первого сезона, так и недавно выпущенной второй части сериала "Венздей".

Где снимали "Венздей"?

1 сезон

Замок Кантакузино – главное место съемок

Первый сезон сериала "Венздей" от Netflix снимался преимущественно в Румынии, а замок Кантакузино служил яркой декорацией для вымышленной академии Невермор.

В поисках необычного места для школы, предназначенной для детей со сверхъестественными способностями, Netflix искал локацию, которая могла бы похвастаться готической эстетикой, уединенностью и захватывающими видами. Замок Кантакузино стал идеальным выбором.



Замок Кантакузино / Фото transylvanianinn

Потрясающий фасад замка, сложные арки и крепкие каменные стены, а также живописные внутренние дворы и окружающие пейзажи стали лучшим фоном для вымышленного мира академии. Все внешние кадры были сняты в историческом замке и вокруг него.



Замок Кантакузино в сериале превратился в Академию Невермор / Скриншот с Netflix

Как добраться: замок расположен в городе Бустень, в долине Прахова, в 130 километрах от Бухареста. Удобнее всего ехать поездом из Бухареста в Бустень, или же автомобилем по трассе DN1 через горы.

Кроме замка Кантакузино, в первой части сериала использованы и другие румынские локации:

Ботанический сад Бухареста.

Село Гура Хуморулуй.

Политехнический университет Бухареста.

Каса Монтеору.

Студии Buftea, где воссоздавали интерьеры академии.

К слову, участие замка в сериале значительно повысило его узнаваемость. После выхода "Венздей" количество туристов возросло в разы, а сам Кантакузино стал культовой локацией для фанатов.

2 сезон

Съемки второго сезона "Венздей" переехали из Румынии в Ирландию. Но это не помешало режиссерам найти идеальные локации для сериала.

Так, в новой части можно увидеть:

Ashford Studios, Уиклоу, Ирландия.



Где снимали сериал "Венздей" / Фото Netflix

Тринити-колледж, Дублин.

Замок Чарлевиль, Оффали.

Ньюкасл, графство Уиклоу.

Съемки в этих локациях придали атмосфере сериала особый колорит. Для жуткости даже специально "портили" фасады домов и газонов.