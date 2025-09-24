У світі кіно певні локації захоплюють уяву глядачів і стають знаковими. Серед них – замок Кантакузіно в Румунії, який слугує тлом для серіалу "Венздей". Глядачі впізнають його як похмуру Академію Невермор.

Однак, цей замок – не єдиний об'єкт, який з'являється в серіалі. 24 Канал запрошує шанувальників вирушити в тур різними місцями зйомок як першого сезону, так і нещодавно випущеної другої частини серіалу "Венздей".

Де знімали "Венздей"?

1 сезон

Замок Кантакузіно – головне місце зйомок

Перший сезон серіалу "Венздей" від Netflix знімався переважно в Румунії, а замок Кантакузіно слугував яскравою декорацією для вигаданої академії Невермор.

У пошуках незвичайного місця для школи, призначеної для дітей з надприродними здібностями, Netflix шукав локацію, яка могла б похвалитися готичною естетикою, відокремленістю і захопливими краєвидами. Замок Кантакузіно став ідеальним вибором.



Замок Кантакузіно / Фото transylvanianinn

Приголомшливий фасад замку, складні арки та міцні кам'яні стіни, а також мальовничі внутрішні двори та навколишні краєвиди стали найкращим тлом для вигаданого світу академії. Всі зовнішні кадри були зняті в історичному замку та навколо нього.



Замок Кантакузіно у серіалі перетворився на Академію Невермор / Скриншот з Netflix

Як дістатися: замок розташований у місті Бустень, в долині Прахова, за 130 кілометрів від Бухареста. Найзручніше їхати потягом із Бухареста до Бустеня, або ж автомобілем трасою DN1 через гори.

Окрім замку Кантакузіно, у першій частині серіалу використані й інші румунські локації:

Ботанічний сад Бухареста.

Село Гура Хуморулуй.

Політехнічний університет Бухареста.

Каса Монтеору.

Студії Buftea, де відтворювали інтер'єри академії.

До слова, участь замку в серіалі значно підвищила його впізнаваність. Після виходу "Венздей" кількість туристів зросла в рази, а сам Кантакузіно став культовою локацією для фанатів.

2 сезон

Зйомки другого сезону "Венздей" переїхали з Румунії до Ірландії. Але це не завадило режисерам знайти ідеальні локації для серіалу.

Так, у новій частині можна побачити:

Ashford Studios, Віклоу, Ірландія.



Де знімали серіал "Венздей" / Фото Netflix

Трініті-коледж, Дублін.

Замок Чарлевіль, Оффалі.

Ньюкасл, графство Віклоу.

Зйомки в цих локаціях надали атмосфері серіалу особливого колориту. Для моторошності навіть спеціально "псували" фасади будинків і газонів.