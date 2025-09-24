Стежками "Венздей": де знайти академію Невермор та інші локації з серіалу в житті
- Перший сезон серіалу "Венздей" знімався в Румунії, зокрема у замку Кантакузіно, який став Академією Невермор.
- Другий сезон серіалу переїхав в Ірландію. З'явилися такі локації, як Ashford Studios та Трініті-коледж у Дубліні.
У світі кіно певні локації захоплюють уяву глядачів і стають знаковими. Серед них – замок Кантакузіно в Румунії, який слугує тлом для серіалу "Венздей". Глядачі впізнають його як похмуру Академію Невермор.
Однак, цей замок – не єдиний об'єкт, який з'являється в серіалі. 24 Канал запрошує шанувальників вирушити в тур різними місцями зйомок як першого сезону, так і нещодавно випущеної другої частини серіалу "Венздей".
Читайте також Від Менорки до Піренеїв: 5 осінніх must-see локацій в Іспанії
Де знімали "Венздей"?
- 1 сезон
Замок Кантакузіно – головне місце зйомок
Перший сезон серіалу "Венздей" від Netflix знімався переважно в Румунії, а замок Кантакузіно слугував яскравою декорацією для вигаданої академії Невермор.
У пошуках незвичайного місця для школи, призначеної для дітей з надприродними здібностями, Netflix шукав локацію, яка могла б похвалитися готичною естетикою, відокремленістю і захопливими краєвидами. Замок Кантакузіно став ідеальним вибором.
Замок Кантакузіно / Фото transylvanianinn
Приголомшливий фасад замку, складні арки та міцні кам'яні стіни, а також мальовничі внутрішні двори та навколишні краєвиди стали найкращим тлом для вигаданого світу академії. Всі зовнішні кадри були зняті в історичному замку та навколо нього.
Замок Кантакузіно у серіалі перетворився на Академію Невермор / Скриншот з Netflix
Як дістатися: замок розташований у місті Бустень, в долині Прахова, за 130 кілометрів від Бухареста. Найзручніше їхати потягом із Бухареста до Бустеня, або ж автомобілем трасою DN1 через гори.
Окрім замку Кантакузіно, у першій частині серіалу використані й інші румунські локації:
- Ботанічний сад Бухареста.
- Село Гура Хуморулуй.
- Політехнічний університет Бухареста.
- Каса Монтеору.
- Студії Buftea, де відтворювали інтер'єри академії.
До слова, участь замку в серіалі значно підвищила його впізнаваність. Після виходу "Венздей" кількість туристів зросла в рази, а сам Кантакузіно став культовою локацією для фанатів.
- 2 сезон
Зйомки другого сезону "Венздей" переїхали з Румунії до Ірландії. Але це не завадило режисерам знайти ідеальні локації для серіалу.
Так, у новій частині можна побачити:
- Ashford Studios, Віклоу, Ірландія.
Де знімали серіал "Венздей" / Фото Netflix
- Трініті-коледж, Дублін.
- Замок Чарлевіль, Оффалі.
- Ньюкасл, графство Віклоу.
Зйомки в цих локаціях надали атмосфері серіалу особливого колориту. Для моторошності навіть спеціально "псували" фасади будинків і газонів.