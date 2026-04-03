Единственная, кроме Украины: вот какая страна Европы празднует Пасху не 5 апреля

Большинство западных христианских церквей в Европе отмечают Пасху в 2026 году 5 апреля. Впрочем, для православных христиан дата другая.

И католики, и протестанты в Европе будут праздновать Пасху 5 апреля. Зато православные и греко-католики будут делать это на неделю позже – 12 числа, пишет Greece Insider.

Интересно Необычно, но красиво: как празднуют Пасху в Польше

Какие страны в Европе празднуют Пасху 12 апреля?

Католические церкви придерживаются григорианского календаря, зато Православная Церковь до сих пор использует юлианский календарь, чтобы вычислить дату Пасхи – и именно эта разница в календарях часто создает разрыв между двумя празднованиями.

Справка. Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, что наступает после весеннего равноденствия. Обычно эта дата приходится на период между 22 марта и 25 апреля. Этот способ вычисления даты установил еще Никейский собор 325 года. Именно он согласовал празднование Пасхи с лунными циклами.

В то же время каждые несколько лет даты католической и православной Пасхи совпадают – последний раз это происходило в 2025 году, а следующего совпадения стоит ожидать в 2028 году.

Поэтому, в Европе Пасху 12 апреля празднует не только Украина, но и Греция, пишет Visit Greece. Также в ту же дату отмечает праздник и Египет.

Что еще о праздновании Пасхи стоит знать?