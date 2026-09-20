В этих 10 странах самые плохие пляжи: отпуск там лучше отменить

Недавно страховая компания InsureandGo объявила результаты опроса, по итогам которого были определены 10 стран с худшими пляжами во всей Европе. И на первом месте неожиданно оказалась Англия.

Англия возглавила список из 10 стран с самыми грязными и худшими пляжами. Практически 45% людей, которые оценили пляж как плохой или загрязненный, называли именно эту страну, пишет Express. Но в список вошли несколько совершенно неожиданных и популярных среди туристов стран.

Какие страны имеют самые плохие пляжи в Европе?

Для определения худших пляжей в Европе опросили 2033 британца, которые недавно ездили в отпуск за границу. Участников попросили назвать страны, где они бывали лично и где, по их мнению, пляжи загрязнены или находятся в плохом состоянии из-за мусора, пластика, отходов и сточных вод.

Исследование проводилось в июне, а затем повторно – в августе 2026 года, и около 60 % участников заявили, что им приходилось бывать в странах, где пляжи были грязными. Вот какие страны вошли в список:

Англия – 45% Испания – 12% Уэльс – 12% Франция – 9% Турция – 9% Греция – 8% Шотландия – 8% Италия – 7% Португалия – 6% Кипр – 6%.



В Англии самые грязные пляжи в Европе / Фото Pexels

Важно отметить, что по данным Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, 32 водных объекта для купания в Англии не соответствовали минимальным стандартам 2025 года. Впрочем, это лишь 7,1% от всех пляжей в стране. При этом для каждого указанного пляжа в Англии Агентство по охране окружающей среды контролирует содержание кишечной палочки и кишечных энтерококков в воде. Это делается в течение официального купального сезона – то есть с 15 мая по 30 сентября.