Англія очолила список з 10 країн з найбруднішими та найгіршими пляжами. Практично 45% людей, що визначили пляж як поганий чи забруднений, називали саме цю країну, пише Express. Але до списку увійшли з кілька зовсім несподіваних і туристичних держав.

Які країни мають найгірші пляжі в Європі?

Для визначення найгірших пляжів у Європі опитали 2033 британців, що нещодавно їздили у відпустку за кордон. Учасників попросили назвати країни, де вони бували особисто і де, на їхню думку, пляжі забруднені чи перебувають у поганому стані через сміття, пластик, відходи та стічні води.

Дослідження проводили у червні, а згодом повторно і в серпні 2026 року – і близько 60% учасників заявили, що їм доводилося бувати у країнах, де пляжі були брудні. Ось які країни увійшли до списку:

  1. Англія — 45%
  2. Іспанія — 12%
  3. Уельс — 12%
  4. Франція — 9%
  5. Туреччина — 9%
  6. Греція — 8%
  7. Шотландія — 8%
  8. Італія — 7%
  9. Португалія — 6%
  10. Кіпр — 6%.

Пляж
У Англії найбрудніші пляжі в Європі / Фото Pexels

Важливо зауважити, що за даними Міністерства довкілля, продовольства та сільських справ, 32 водні об'єкти для купання в Англії не відповідали мінімальним стандартам 2025 року. Втім, це лише 7,1% від усіх пляжів у країні. Водночас для кожного визначеного пляжу в Англії Агентство з охорони навколишнього середовища контролює вміст кишкової палички та кишкових ентерококів у воді. Робиться це протягом офіційного купального сезону – тобто з 15 травня по 30 вересня.

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