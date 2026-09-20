Англія очолила список з 10 країн з найбруднішими та найгіршими пляжами. Практично 45% людей, що визначили пляж як поганий чи забруднений, називали саме цю країну, пише Express. Але до списку увійшли з кілька зовсім несподіваних і туристичних держав.

Які країни мають найгірші пляжі в Європі?

Для визначення найгірших пляжів у Європі опитали 2033 британців, що нещодавно їздили у відпустку за кордон. Учасників попросили назвати країни, де вони бували особисто і де, на їхню думку, пляжі забруднені чи перебувають у поганому стані через сміття, пластик, відходи та стічні води.

Дослідження проводили у червні, а згодом повторно і в серпні 2026 року – і близько 60% учасників заявили, що їм доводилося бувати у країнах, де пляжі були брудні. Ось які країни увійшли до списку:

Англія — 45% Іспанія — 12% Уельс — 12% Франція — 9% Туреччина — 9% Греція — 8% Шотландія — 8% Італія — 7% Португалія — 6% Кіпр — 6%.



У Англії найбрудніші пляжі в Європі / Фото Pexels

Важливо зауважити, що за даними Міністерства довкілля, продовольства та сільських справ, 32 водні об'єкти для купання в Англії не відповідали мінімальним стандартам 2025 року. Втім, це лише 7,1% від усіх пляжів у країні. Водночас для кожного визначеного пляжу в Англії Агентство з охорони навколишнього середовища контролює вміст кишкової палички та кишкових ентерококів у воді. Робиться це протягом офіційного купального сезону – тобто з 15 травня по 30 вересня.