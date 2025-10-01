Известный пивной фестиваль Октоберфест был приостановлен после того, как в горящем здании в Мюнхене была найдена взрывчатка. Инцидент произошел утром 1 октября.

Сейчас продолжается масштабная полицейская операция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Читайте также На популярном курорте Испании начали действовать новые туристические правила

Почему в Мюнхене приостановили Октоберфест?

В среду утром во время крупной операции полиции в горящем доме в Мюнхене была найдена взрывчатка. Для ее обезвреживания привлекли специальные подразделения. Сообщали также о погибшем человеке и о вероятной стрельбе.

Сейчас полиция проверяет возможную связь этих событий с Октоберфестом.

Возможные связи с другими местами в Мюнхене проверяются, среди них и с Терезиенвизе (площадь, где проводят фестиваль)",

– сообщила полиция в X.

Полиция добавила, что по этой причине открытие фестивальной площадки задерживается.

По данным Süddeutsche Zeitung, мэр города Дитер Райтер заявил о подтвержденной угрозе взрыва" Он сказал, что "мы не можем рисковать и открывать Октоберфест". По информации городских властей, территория фестиваля будет оставаться закрытой по меньшей мере до 17:00.

Полиция объявила эвакуацию в радиусе 200 метров вокруг горящего здания, жителей попросили покинуть дома. Также была закрыта средняя школа. По словам представителя пожарной службы, на месте работало около 100 пожарных.

Что известно об Октоберфесте?

Октоберфест, который считается крупнейшим пивным фестивалем в мире, состоится с 20 сентября по 5 октября 2025 года. Это ежегодное мероприятие, которое имеет богатую историю, начиная с 1810 года, привлекает около 6 миллионов посетителей.

Посетители фестиваля могут насладиться выбором пива исключительно из мюнхенских и баварских пивоварен, которое подается в больших палатках "Луге Терезы". Кроме пива, можно полакомиться разнообразными местными деликатесами, надев при этом традиционный баварский наряд.

Фестиваль является не только культурным событием – он также делает значительный вклад в немецкую экономику. Ежегодно мероприятие приносит в среднем 1 миллиард евро.