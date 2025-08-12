Германия готовится к сильной жаре. По прогнозам метеорологов, к середине недели температура может достичь 40 градусов по Цельсию.

В ближайшие дни ожидается стабильное повышение температуры, которое завершится грозами до конца недели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DPA, которое цитирует Немецкую метеорологическую службу (DWD).

Какая погода в Германии?

В понедельник, 11 августа, южная Германия наслаждалась солнечными лучами и ясным небом в течение большей части дня.

Сегодня, 12 августа, теплая погода усилится с последующим повышением температуры: прогнозы предусматривают максимальные температуры от 30 до 36 градусов по Цельсию в южных регионах. А ночные температуры будут держаться выше 15 градусов по Цельсию.

В среду, 13 августа, ожидается перемещение жары на северо-восток, где температура будет достигать от 31 до 38 градусов по Цельсию.

В то же время Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупредила о "сильном тепловом стрессе" для определенных районов на юго-западе. Хотя на большей части страны будет солнечно, в южных горных районах возможны дожди.

