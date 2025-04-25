Популярные австрийские тоже: SPA-курорты Европы могут исчезнуть из-за изменения климата

Глобальное потепление продолжает влиять на туристическую индустрию. Известные горнолыжные курорты по всей Европе вынуждены навсегда закрываться из-за уменьшения количества снега, а в традиционных летних точках, например Греции или Испании, наблюдаются рекордно высокие температуры.

Теперь же пагубное влияние изменений климата добралось и до популярных европейских курортных городов. Глобальное потепление может поставить под угрозу природные источники, которые питают местные SPA-курорты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews Travel.

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Изменение климата угрожает SPA-курортам Европы

Наоми О'Тул, координатор по связям с общественностью организации "The Great Spa Towns of Europe", выразила обеспокоенность относительно влияния изменения климата на природные источники.

Повышение температуры, наводнения и засухи потенциально могут нарушить выходы и скорость потока воды этих важных водных источников. Однако пока недостаточно данных, чтобы полностью понять масштабы этих последствий,

– говорит она.

Курортные города уже испытывают на себе последствия изменения климата: значительные наводнения прошли в таких местах, как Баден-бай-Веном в Австрии в 2024 году и Спа в Бельгии в 2021 году.

Город Бат в Великобритании тоже был вынужден временно закрыть свои бассейны Кливленда из-за значительных повреждений от периодических наводнений. Изначально спроектированные для того, чтобы выдерживать наводнения раз в столетие, бассейны, к сожалению, подвергаются затоплению ежегодно в течение последних 3 лет.



Бассейны Кливленда в Бате закрыли из-за изменений климата / Фото Suzy Slemen, Cleaveland Pools

Какие шаги делают для сохранения

11 крупнейших курортных городов Европы, включая несколько объектов ЮНЕСКО, взяли на себя обязательства по новой инициативе, направленной на усиление защитных мер из-за изменений климата.

Проект "Сохранение наследия" имеет целью проиллюстрировать потенциальное влияние изменения климата на объекты природного и культурного наследия во всем мире. Кроме того, программа имеет целью обеспечить местные общины необходимыми навыками, инструментами и решениями для сохранения их бесценного наследия.

К слову, экологи предупредили об угрозе для пляжей Египта.