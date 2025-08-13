Жители хорватского села Игране выгоняют поляков, которые поселились вдоль местного побережья несколько лет назад. Гнев распространился и на польских туристов.

А все из-за агрессивного поведения некоторых польских граждан, что привело к трагическому инциденту. Деталями делится 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что произошло между хорватами и поляками в Игране?

Трагический инцидент в хорватском городе оборвал жизнь 67-летнего Никша Шодана, на которого, как утверждается, напали двое граждан Польши в состоянии алкогольного опьянения в начале августа.

Двое мужчин были взяты под стражу местными властями, им предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности. Если вину докажут, полякам грозит лишение свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Как выяснилось, такие события являются не единичными. За последние четыре года местная полиция получила около 70 жалоб на неправомерное поведение поляков. Местные жители утверждают, что эта агрессия направлена не только на граждан Хорватии, но и на других туристов, которые посещают прибрежные районы.

Реакция местных властей

Неожиданно мэр Подгорицы Анта Миличич отреагировал на напряженную ситуацию в городе. Он обратился с заявлением к польским гражданам, которые приобрели недвижимость вдоль побережья.

Здесь больше нет сосуществования. Это маленький городок, в 200 метрах от побережья, все живут вместе, жизнь здесь тяжелая, и будет еще труднее продолжать жить здесь,

– говорится в обращении властей.

Хорватские граждане заявили, что не имеют никаких предубеждений относительно поляков. Однако, признали, что проблемы на побережье создают те, кто не может приспособиться к местным обычаям и пытается навязать свои правила.

