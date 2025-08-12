Компания облачных технологий Cloudwards проанализировала на TripAdvisor 1,3 миллиона отзывов о 200 пляжах по всему миру. Они отфильтровали негативные отзывы по ключевым словам, связанными с четырьмя основными категориями жалоб: грязь, переполненность, длинные очереди и шум. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Какие проблемы обнаружили в Греции?

Греция выделилась в категориях жалоб не только по переполненности, но и по грязи.

В частности Лагуна Балос на Крите заняла 26 место в общем рейтинге худших пляжей мира и 7 место по уровню грязи. Кроме жалоб на чистоту, 40 процентов посетителей сердились на переполненность.

Еще один известный критский пляж Элафониси, известный своим розовым песком и мелководьем, занял 7 место в мире по количеству жалоб. Более 70 процентов негативных отзывов касались того, что пляж очень переполнен.

Также вспомнили пляж Порто-Кацики, который расположен на острове Лефкада в Ионическом море.

Ранее он неоднократно попадал в рейтинги лучших пляжей мира из-за чистого лазурного моря и живописного ландшафта, но теперь вошел в десятку худших по уровню переполненности.

Пляж Порто-Кацики на острове Лефкада: смотрите видео

Это в который раз демонстрирует, как рост популярности определенных локаций может создавать чрезмерное давление на экологические достопримечательности.

К слову, ранее мы писали о том, куда не стоит ехать в 2025 году. Некоторые популярные направления, в частности в Италии и Испании, стали слишком перенасыщены туристами.