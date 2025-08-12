Компанія хмарних технологій Cloudwards проаналізувала на TripAdvisor 1,3 мільйона відгуків про 200 пляжів по всьому світу. Вони відфільтрували негативні відгуки за ключовими словами, пов'язаними з чотирма основними категоріями скарг: бруд, переповненість, довгі черги та шум. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euronews.

Які проблеми виявили у Греції?

Греція виділилася у категоріях скарг не лише щодо переповненості, а й щодо бруду.

Зокрема Лагуна Балос на Криті посіла 26 місце у загальному рейтингу найгірших пляжів світу та 7 місце за рівнем бруду. Окрім скарг на чистоту, 40 відсотків відвідувачів сердились на переповненість.

Ще один відомий критський пляж Елафонісі, відомий своїм рожевим піском та мілководдям, посів 7 місце у світі за кількістю скарг. Понад 70 відсотків негативних відгуків були стосувалися того, що пляж дуже переповнений.

Також згадали пляж Порто-Кацикі, який розташований на острові Лефкада в Іонічному морі.

Раніше він неодноразово потрапляв у рейтинги найкращих пляжів світу через чисте блакитне море та мальовничий ландшафт, але тепер увійшов в десятку найгірших за рівнем переповненості.

Пляж Порто-Кацикі на острові Лефкада: дивіться відео

Це вкотре демонструє, як зростання популярності певних локацій може створювати надмірний тиск на екологічні пам'ятки.

До слова, раніше ми писали про те, куди не варто їхати у 2025 році. Деякі популярні напрямки, зокрема в Італії та Іспанії, стали аж занадто перенасичені туристами.