Про найгірші міста для туризму у 2025 році розповідає 24 Канал із посиланням на Express.
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Напрямки, куди не слід їхати у 2025 році
Рейтинг місць, яких варто уникати, склав путівник Fodor's Travel. Деякі з напрямків включають Італію, Іспанію, Шотландію та Португалію.
А також такі популярні напрямки, як Індонезія та Токіо.
Експерти пояснили, що ці місця популярні недаремно — вони красиві та мають культурне значення. Але наразі вони буквально "згинаються під вагою власної слави".
Куди не варто їхати у наступному році:
- Балі, Індонезія;
- Барселона та Майорка, Іспанія;
- Канарські острови;
- Венеція, Італія;
- Агрідженто, Сицилія, Італія;
- Лісабон, Португалія;
- Самуї, Таїланд;
- Британські Віргінські острови;
- Керала, Індія;
- Кіото і Токіо, Японія;
- Оахака, Мексика;
- Північне узбережжя Шотландії "North Coast 500".
Барселона одне з найпереповненіших міст світу / Pexels
Річ у тім, що туристів на цих напрямках стало надто багато.
Як зазначили автори путівника, деякі з них переповнені настільки, що важко орієнтуватися в основних туристичних місцях, не кажучи вже про різке зростання вартості життя для місцевих жителів, яке пов’язане з таким високим попитом.
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