Про найгірші міста для туризму у 2025 році розповідає 24 Канал із посиланням на Express.

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Напрямки, куди не слід їхати у 2025 році

Рейтинг місць, яких варто уникати, склав путівник Fodor's Travel. Деякі з напрямків включають Італію, Іспанію, Шотландію та Португалію.

А також такі популярні напрямки, як Індонезія та Токіо.

Експерти пояснили, що ці місця популярні недаремно — вони красиві та мають культурне значення. Але наразі вони буквально "згинаються під вагою власної слави".

Куди не варто їхати у наступному році:

Балі, Індонезія;

Барселона та Майорка, Іспанія;

Канарські острови;

Венеція, Італія;

Агрідженто, Сицилія, Італія;

Лісабон, Португалія;

Самуї, Таїланд;

Британські Віргінські острови;

Керала, Індія;

Кіото і Токіо, Японія;

Оахака, Мексика;

Північне узбережжя Шотландії "North Coast 500".



Барселона одне з найпереповненіших міст світу / Pexels

Річ у тім, що туристів на цих напрямках стало надто багато.

Як зазначили автори путівника, деякі з них переповнені настільки, що важко орієнтуватися в основних туристичних місцях, не кажучи вже про різке зростання вартості життя для місцевих жителів, яке пов’язане з таким високим попитом.

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