С культового храма Парфенон в греческих Афинах впервые за 20 лет полностью сняли леса. Туристы и местные могут увидеть его в первоначальном величии, правда, лишь на короткое время.

Специальные конструкции долгое время скрывали детали храма и искажали вид Священной скалы Акрополя. Но сейчас объект Всемирного наследия ЮНЕСКО "освободился" от них, пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Как выглядит греческий Парфенон без лесов?

В Афинах сняли специальные конструкции, установленные для реставрационных работ на западном фасаде храма V века до н.э.. Этот шаг восстановил беспрепятственный обзор достопримечательности, что позволило посетителям в полной мере оценить историческую достопримечательность.



Парфенон с лесами / Фото Unsplash

Ранее железные опоры закрывали важные детали и меняли эстетическое восприятие Священной скалы Акрополя.

Парфенон полностью без лесов. Создается впечатление, будто мы видим совсем другую достопримечательность,

– заявила министр культуры Греции Лина Мендони.

Однако, демонтаж лесов является временной мерой, который продлится лишь до ноября. После этого периода будут установлены обновленные леса, спроектированы таким образом, чтобы быть менее навязчивыми. Реставрация и консервация исторического памятника, по прогнозам, продлится до весны 2026 года.



Президентская гвардия проходит мимо Парфенона без лесов / Фото AP, Йоргос Карахалис

Отметим, Акрополь продолжает оставаться ведущим туристическим направлением Греции. В 2024 году примерно 4,5 миллиона посетителей приняла эта локация, по данным ELSTAT.

